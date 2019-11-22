Авербух высказался о неудачном выступлении Загитовой в короткой программе

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал неудачное выступление российской фигуристки Алины Загитовой в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Авербух высказался о неудачном выступлении Загитовой в короткой программе
  • РИА Новости

«Я не думаю, что на неё повлиял результат Алёны Косторной. Думаю, это нервы после сорванного первого каскада. Алина — большая молодец, хотела вытащить программу, усложнила следующий прыжок, но не получилось. Она боролась, сражалась, что всегда вызывает уважение», — цитирует Авербуха Sport24.

При этом он отметил, что за победу в Японии Загитовой точно не побороться из-за большого отрыва. Тем не менее ему бы не хотелось искать психологический подтекст в провале олимпийской чемпионки.

«То мы искали психологические проблемы у Жени Медведевой, теперь ищем у Загитовой. Все причины объяснимы, они на плаву, не хочется снова повторяться», — добавил Авербух.

Загитова сорвала каскад и заняла четвёртое место, набрав 66,84 балла. Её соотечественница Косторная выиграла короткую программу с результатом 85,04 балла, установив мировой рекорд.

Ранее Авербух заявил, что Косторная продемонстрировала эталонный прокат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить