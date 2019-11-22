Самодурова рассказала, что помешало её подготовке к серии Гран-при

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала, что помешало ей как следует подготовиться к выступлениям на этапах серии Гран-при.

«Сейчас я более-менее пришла в себя после гайморита. Заболела после октябрьского выступления на турнире в Минске и на Гран-при в Китай ехала после всего недельной подготовки», — приводит слова Самодуровой ТАСС.

После победы на «Челленджере» в Минске 17-летняя россиянка стала пятой на этапе Гран-при в Китае (185,29 балла). По итогам короткой программы на этапе в Японии Самодурова занимает седьмое место с результатом 63,85 балла.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова ответила на вопрос о возможных причинах своего неудачного выступления в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.