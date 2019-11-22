Загитова о неудаче в короткой программе: не было адреналина

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова ответила на вопрос о возможных причинах своего неудачного выступления в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Загитова о неудаче в короткой программе: не было адреналина
  • РИА Новости

«Не сказала бы, что всё от волнения. Адреналина скорее не было», — цитирует Загитову РИА Новости.

Он отметила, что провалы у неё случались даже в олимпийский сезон. Помимо этого, она заявила, что её результат не связан с мировым рекордом соотечественницы Алёны Косторной.

«В принципе, у меня есть опыт восстановления после подобного», — добавила Загитова.

Загитова сорвала каскад и заняла четвёртое место, набрав 66,84 балла.

Ранее известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила неудачное выступление Загитовой в короткой программе.

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