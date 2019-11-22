Тарасова объяснила неудачное выступление Загитовой в короткой программе

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Алины Загитовой в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

«Очень хорошая программа. Очень жаль, что испортила. После таких оценок Косторной, наверное, ей тяжело. Мне в своё время тяжело не было, а ей, наверное, тяжело. Ничего страшного. Она начала оформляться. Выигрывала-выигрывала, но начала оформляться, это изменения в фигуре, в центре тяжести и так далее», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

По её мнению, Загитовой следовало исполнить тулуп, который был бы легче для неё. При этом Тарасова подчеркнула, что спортсменке не стоит расстраиваться и необходимо продолжать бороться.

Загитова сорвала каскад и заняла четвёртое место, набрав 66,84 балла.

Ранее Тарасова назвала выдающимся выступление Алёны Косторной в короткой программе Гран-при Японии.