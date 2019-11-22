Кирьяков о финансовых проблемах «Ростова»: нервы у людей в клубе на пределе

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о финансовых проблемах «Ростова».
Кирьяков о финансовых проблемах «Ростова»: нервы у людей в клубе на пределе
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Если всё сказанное Карпиным действительно правда, то это серьёзный звоночек. Все прекрасно знают, как финансовые проблемы способны негативно повлиять на любую команду. Примеров тому, как на глазах распадались сильные клубы, — миллион», — заявил Кирьяков в интервью RT.

Специалист отметил, что в данной ситуации требуется понимание со стороны руководителей региона.

«Важно понять, насколько они заинтересованы в том, чтобы иметь классный клуб, тем более что в текущем сезоне у «Ростова» появилась прекрасная возможность побороться даже за попадание в Лигу чемпионов. При желании средства найти можно. Остаётся только рассчитывать, что эта ситуация разрешится, а тренеры с футболистами получат возможность спокойно работать дальше и давать результат», — добавил эксперт. 

Ранее Кирьяков сравнил «Зенит» Семака со «Спартаком» Карреры.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить