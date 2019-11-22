Кирьяков о финансовых проблемах «Ростова»: нервы у людей в клубе на пределе

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о финансовых проблемах «Ростова».

«Если всё сказанное Карпиным действительно правда, то это серьёзный звоночек. Все прекрасно знают, как финансовые проблемы способны негативно повлиять на любую команду. Примеров тому, как на глазах распадались сильные клубы, — миллион», — заявил Кирьяков в интервью RT.

Специалист отметил, что в данной ситуации требуется понимание со стороны руководителей региона.

«Важно понять, насколько они заинтересованы в том, чтобы иметь классный клуб, тем более что в текущем сезоне у «Ростова» появилась прекрасная возможность побороться даже за попадание в Лигу чемпионов. При желании средства найти можно. Остаётся только рассчитывать, что эта ситуация разрешится, а тренеры с футболистами получат возможность спокойно работать дальше и давать результат», — добавил эксперт.

Ранее Кирьяков сравнил «Зенит» Семака со «Спартаком» Карреры.