Вдова экс-футболиста Риксена опубликовала видео с мужем и дочерью

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Вдова бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Фернандо Риксена Вероника опубликовала в социальных сетях видео, на котором муж проводит время с дочерью.
Вдова экс-футболиста Риксена опубликовала видео с мужем и дочерью
  • @veronikaricksen
  • Instagram

«Я сделаю всё, чтобы ты был счастлив и гордился нашей девочкой. Они всегда были так счастливы вместе», — подписала Вероника Риксен видео в своём Instagram.

Фернандо Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат и Кубок России, а также стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, он играл за такие команды, как «Алкмар Занстрек», «Рейнджерс», и за сборную Нидерландов по футболу.

18 сентября Риксен скончался в возрасте 43 лет после продолжительной неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза.

Ранее вдова экс-футболиста «Зенита» Риксена опубликовала совместное фото с мужем.

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