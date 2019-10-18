Вдова экс-футболиста «Зенита» Риксена опубликовала совместное фото с мужем
- @veronikaricksen
«На этой фотографии я на пятом месяце беременности Изабеллой. И уже прошёл один месяц без тебя, моя любовь. Я бы хотела, чтобы ты был здесь. Скучаю по тебе каждый день. Моя звезда, сияй ярко», — написала Вероника Риксен в своём Instagram.
Фернандо Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат и Кубок России, а также стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, он играл за такие команды, как «Алкмар Занстрек», «Рейнджерс», и за сборную Нидерландов по футболу.
18 сентября Риксен скончался в возрасте 43 лет после продолжительной неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза.