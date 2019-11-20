Зырянов: Хиддинка восхищала моя физическая готовность

Экс-полузащитник сборной России Константин Зырянов вспомнил свои взаимоотношения с бывшим главным тренером национальной команды голландцем Гусом Хиддинком.

«Уже тот факт, что я проводил много времени на поле, свидетельствует о тренерском доверии. Но любимчиком Хиддинка себя назвать не могу, всё-таки в сборной выступали игроки, с которыми у него были более тёплые отношения, с которыми он мог посмеяться, подурачиться. Со мной это делать сложно. Но Хиддинка восхищала моя физическая готовность. По итогам одного из тестов он сказал, что я по этому показателю лучший в его тренерской карьере наряду с Филипом Коку и одним футболистом сборной Южной Кореи», — сказал Зырянов в интервью RT.

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.

Ранее экс-полузащитник сборной России заявил, что является тренером-мечтателем.