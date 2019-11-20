Экс-полузащитник сборной России: я тренер-мечтатель

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Константин Зырянов рассказал о своей работе в качестве тренера. На данный момент он занимает пост старшего тренера в молодёжной команде «Зенита».
Экс-полузащитник сборной России: я тренер-мечтатель
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Я мечтатель. Мечтаю привить своей команде определённый футбол, но не всё зависит от тренерского штаба. К сожалению, некоторым игрокам не хватает банальных футбольных качеств», — отметил Зырянов в интервью RT.

Также он признался, что иногда может повысить голос на своих подопечных.

«Начинаю кричать, когда вижу, что футболист неправильно выполняет какое-либо тактическое задание. Если же речь идёт о технических огрехах, то какой смысл повышать голос? Мы принимаем футболистов такими, какие они есть, и наша задача — максимально развить их. Если человек за десять лет не научился обрабатывать мяч и при этом дорос до молодёжного состава — это огромная проблема. Иногда злость берёт», — заявил наставник.

Ранее Зырянов объяснил, почему Юрий Жирков — лучший игрок России последнего десятилетия.

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