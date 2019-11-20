«Спартак» поддержал законопроект о продаже пива на стадионах

Московский футбольный клуб «Спартак» поддержал законопроект о разрешении продажи пива на стадионах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление клуба, которое предоставила пресс-служба члена комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрия Свищёва.

«Мы полагаем, что продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, возможна за три часа до начала матча, во время его проведения, а также в течение трёх часов после его окончания. Дополнительные средства, полученные клубами в результате указанных изменений законодательства, можно будет направить на развитие детско-юношеского футбола, поддержку ветеранов спорта, а также развитие клубной инфраструктуры», — говорится в заявлении красно-белых.

23 октября стало известно, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футбольных матчах. Запрет, действующий в настоящее время, был введён в 2005 году.

Ранее сообщалось, что законопроект о продаже пива на стадионах планируют внести в Госдуму до конца года.