Законопроект о продаже пива на стадионах планируют внести в Госдуму до конца года

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв сообщил, что законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, может быть внесён на рассмотрение в Госдуму до конца 2019 года.

«Мы планируем внести законопроект до конца года. Мы дорабатываем всю систему с учётом замечаний. Сейчас законопроект в работе, создана рабочая группа. Активно обсуждаем закон с федерациями, встречались с представителями пивных компаний по их инициативе», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он отметил, что некоторые организации и ведомства не очень заинтересованы в том, чтобы этот закон был принят.

«В первую очередь это Министерство здравоохранения, они переживают, что возникнет резкий скачок алкоголизации общества. МВД важно, чтобы продажи пива не несли дополнительную угрозу безопасности на мероприятиях», — добавил депутат.

23 октября стало известно, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футбольных матчах. Запрет, действующий в настоящее время, был введён в 2005 году.

Ранее сообщалось, что законопроект о продаже пива на стадионах не предполагает его распития на трибунах.