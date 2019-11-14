Законопроект о продаже пива на стадионах планируют внести в Госдуму до конца года

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв сообщил, что законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, может быть внесён на рассмотрение в Госдуму до конца 2019 года.
Законопроект о продаже пива на стадионах планируют внести в Госдуму до конца года
  • © Friso Gentsch/dpa
  • globallookpress.com

«Мы планируем внести законопроект до конца года. Мы дорабатываем всю систему с учётом замечаний. Сейчас законопроект в работе, создана рабочая группа. Активно обсуждаем закон с федерациями, встречались с представителями пивных компаний по их инициативе», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он отметил, что некоторые организации и ведомства не очень заинтересованы в том, чтобы этот закон был принят.

«В первую очередь это Министерство здравоохранения, они переживают, что возникнет резкий скачок алкоголизации общества. МВД важно, чтобы продажи пива не несли дополнительную угрозу безопасности на мероприятиях», — добавил депутат.

23 октября стало известно, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футбольных матчах. Запрет, действующий в настоящее время, был введён в 2005 году.

Ранее сообщалось, что законопроект о продаже пива на стадионах не предполагает его распития на трибунах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить