«Питтсбург» уступил «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на две передачи Малкина

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«Питтсбург Пингвинз» в овертайме потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» уступил «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на две передачи Малкина
  • © Global Look Press

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:5.

В составе хозяев дубль оформил Брэндон Танев, а также отличились Брайан Раст и Джейк Гюнцель. У «Нью-Йорка» две шайбы забросил Брок Нельсон, по одному голу в свой актив записали Энтони Бовиллье, Джош Бейли и Райан Пулок.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Для «Айлендерс» эта победа стала четвёртой подряд.

Ранее два очка Евгения Дадонова помогли «Флорида Пантерз» победить «Филадельфия Флайерз» в НХЛ.

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