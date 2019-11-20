Два очка Дадонова помогли «Флориде» победить «Филадельфию» в НХЛ
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Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 5:2.
В составе хозяев отличились Колтон Севьюр, Бретт Коннолли, Александр Барков, Джонатан Юбердо и Майк Хоффман. У «Флайерз» шайбы забросили Трэвис Санхайм и Морган Фрост.
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами. Его одноклубник голкипер Сергей Бобровский отбил 35 бросков из 37.
Ранее сообщалось, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Сент-Луис Блюз».