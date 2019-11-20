Кучеров получил травму в матче НХЛ «Сент-Луис» — «Тампа»
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Во втором периоде россиянин получил повреждение в результате силового приёма форварда «Блюз» Брэйдена Шенна, после чего покинул лёд.
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Сент-Луиса».
Напомним, что в прошлом сезоне Кучеров стал обладателем «Харт Трофи», вручаемого самому ценному игроку.
Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о сложностях нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Никиты Гусева с адаптацией в НХЛ.
Brayden Schenn levels Nikita Kucherov pic.twitter.com/tuETi7bTFo— Brady Trettenero (@BradyTrett) November 20, 2019