Кучеров получил травму в матче НХЛ «Сент-Луис» — «Тампа»

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».
Кучеров получил травму в матче НХЛ «Сент-Луис» — «Тампа»
  • © Reuters

Во втором периоде россиянин получил повреждение в результате силового приёма форварда «Блюз» Брэйдена Шенна, после чего покинул лёд.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Сент-Луиса».

Напомним, что в прошлом сезоне Кучеров стал обладателем «Харт Трофи», вручаемого самому ценному игроку. 

Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о сложностях нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Никиты Гусева с адаптацией в НХЛ.

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