Кузнецов высказался о сложностях Гусева с адаптацией в НХЛ

Короткая ссылка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказал мнение о сложностях, возникших у его соотечественника Никиты Гусева, играющего за «Нью-Джерси Дэвилз».
Кузнецов высказался о сложностях Гусева с адаптацией в НХЛ
  • © Patrick Smith / Getty Images
  • AFP

«Здесь всё просто: наш хоккей, хоккей на чемпионате мира и в НХЛ — три разные планеты. Не так просто с одной планеты на другую переехать и заиграть. Нужно понять, что хочет от тебя тренер. Всё это занимает немало времени. Никите сейчас нужно держаться, терпеть. Думаю, скоро он поймёт, как здесь всё устроено», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Гусев — талантливый игрок, но его адаптация усложняется тем, что он приехал в НХЛ «во времена сумбурного хоккея».

«Вопрос в том, сколько креативных хоккеистов тренер хочет видеть в команде, а сколько человек будут таскать рояль. Да, сейчас все стараются выполнять и чёрную работу, но квота на креативных игроков очень лимитирована. Каждая организация отталкивается от того, какой хоккей они хотят видеть. Даст бог, у Никиты всё будет хорошо. Он парень с головой», — добавил форвард «Вашингтона».

27-летний Гусев перешёл в «Нью-Джерси» летом из «Вегас Голден Найтс», за который не сыграл ни одного матча. В его активе 7 (5 + 6) очков в 16 матчах за «Девилз».

Ранее Кузнецов с восхищением оценил игру Овечкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить