Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов с восхищением оценил игру Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением об игре своего одноклубника и соотечественника Александра Овечкина.

«Чем ближе Овечкин к новым достижениям, тем больше понимаешь, с каким человеком выходишь на лёд. Думаешь, что это просто твой друг и партнёр по команде, а потом смотришь на его статистику: «Я что, с Иисусом играю?» Таких хоккеистов, как Саша, я точно больше не увижу в своей жизни», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Он также выразил надежду, что Овечкин сможет побить рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. На счету Гретцки — 894 заброшенные шайбы, у Овечкина — 672.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал Овечкина машиной.