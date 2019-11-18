Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов с восхищением оценил игру Овечкина

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением об игре своего одноклубника и соотечественника Александра Овечкина.
Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов с восхищением оценил игру Овечкина
  • Reuters

«Чем ближе Овечкин к новым достижениям, тем больше понимаешь, с каким человеком выходишь на лёд. Думаешь, что это просто твой друг и партнёр по команде, а потом смотришь на его статистику: «Я что, с Иисусом играю?» Таких хоккеистов, как Саша, я точно больше не увижу в своей жизни», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Он также выразил надежду, что Овечкин сможет побить рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. На счету Гретцки — 894 заброшенные шайбы, у Овечкина — 672.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал Овечкина машиной.

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