Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал Овечкина машиной

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил физическую форму российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал Овечкина машиной
  • Reuters

«Александр сейчас находится в отличной физической форме. Это потрясающе, мы видим Овечкина в его лучших традициях. Есть статистика, что в НХЛ становится меньше щелчков, но Овечкин просто рвёт всю эту статистику в клочья. Он использует те компоненты, от которых другие уходят, плюс он прекрасно двигается», — цитирует эксперта Sport24.

Он также высказался о силовом приёме Овечкина против форварда «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена, который в результате столкновения получил травму. 

«В данном случае сошлось таким образом, что Друен не видел Овечкина, а Александр шёл на силовой приём. Овечкин же машина — как в данной ситуации могло что-то получиться по-другому?» — добавил Бадюков.

Эпизод с Друеном вызвал множество споров в североамериканской прессе. Многие эксперты посчитали, что Овечкина следовало удалить по итогам той ситуации.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не исключил, что Овечкин может покинуть «Вашингтон» ради участия в Олимпиаде-2022.

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