Американская фигуристка: Арутюнян — великий тренер

Американка Мэрайя Белл рассказала о сотрудничестве с известным тренером по фигурному катанию Рафаэлем Арутюняном.

«У него совершенно другой стиль постановки техники, но с пониманием проблем не возникло, он очень прямолинеен. Предыдущие тренеры подчас были склонны к пространным словам и размышлениям, а с ним не так, он откровенен и честен: если что-то плохо выполняешь, обязательно скажет. Для меня это стало определённым шоком, но я очень его уважаю и думаю, что он великий тренер. Когда мы начинали работать, он сказал: «Нам с тобой нужно будет проработать два года, после этого появится какой-то прогресс». Я сказала: «Хорошо». Эти два года истекли в 2018-м. Он был прав. Мне иногда хочется, чтобы это оказалось не так, но он всегда оказывается прав. Сейчас просто требуется продолжать с новым упорством», — сказала фигуристка.

На этапе Гран-при в Москве Белл заняла третье место, уступив Александрой Трусовой и Евгении Медведевой.

Ранее фигуристка из США высказалась о преимуществе россиянок, исполняющих четверные прыжки.