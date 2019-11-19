Фигуристка из США высказалась о преимуществе россиянок, исполняющих четверные прыжки
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«О четверных прыжках могу сказать, что другие фигуристки их не исполняют, это очень сложно. Интересно, что есть «свежая поросль» молодых талантов. Будущего не предугадаешь. Возможно, это действительно движение вперёд и есть потребность во всех этих четверных прыжках и тройных акселях. Но предсказывать я не берусь. Могу лишь сказать, что действительно здорово соревноваться с ними в эту эру фигурного катания, когда девушки выполняют четверные и тройные аксели», — заявила Белл.
В нынешнем сезоне во взрослом фигурном катании дебютировали три россиянки, способные прыгать четверные прыжки: Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная.
Ранее Белл заявила, что Елизавета Туктамышева может стать для неё источником вдохновения.