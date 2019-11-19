Фигуристка из США высказалась о преимуществе россиянок, исполняющих четверные прыжки

Американская фигуристка Мэрайя Белл прокомментировала появление в женском катании россиянок, способных выполнять четверные прыжки.

«О четверных прыжках могу сказать, что другие фигуристки их не исполняют, это очень сложно. Интересно, что есть «свежая поросль» молодых талантов. Будущего не предугадаешь. Возможно, это действительно движение вперёд и есть потребность во всех этих четверных прыжках и тройных акселях. Но предсказывать я не берусь. Могу лишь сказать, что действительно здорово соревноваться с ними в эту эру фигурного катания, когда девушки выполняют четверные и тройные аксели», — заявила Белл.

В нынешнем сезоне во взрослом фигурном катании дебютировали три россиянки, способные прыгать четверные прыжки: Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная.

Ранее Белл заявила, что Елизавета Туктамышева может стать для неё источником вдохновения.