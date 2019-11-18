Футболист «Ростова» рассказал, как Путин решил вопрос с задержкой зарплаты его отцу

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Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков рассказал, как президент России Владимир Путин решил вопрос с задержкой зарплаты на заводе, где работал отец футболиста.
Футболист «Ростова» рассказал, как Путин решил вопрос с задержкой зарплаты его отцу
  • © ФК Ростов

«Десять лет назад в Пикалёве были забастовки, но я уже тогда в Питер переехал. Отлично помню то время, потому что папа рассказывал о работе на заводе», — цитирует игрока Sport24.

Он отметил, что его отец не участвовал в забастовках, но на заводе, где он работал, тогда не выплачивали зарплату на протяжении трёх месяцев.

«Потом приехал Владимир Владимирович Путин и решил вопрос. Разрулил всё: завод снова начал работать, всю зарплату выплатили», — добавил Чистяков.

В текущем сезоне Чистяков провёл 16 матчей за «Ростов» во всех турнирах.

Ранее эквадорский футболист «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о Путине.

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