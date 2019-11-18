Эквадорский футболист «Сочи» поделился мнением о Путине

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о президенте России Владимире Путине.

«Президент делает хорошую работу, поэтому людям здесь живётся хорошо и они счастливы. Я это вижу. Не могу сказать, что я на 100% прав, но я вижу много молодых людей в футболках с Путиным, у них есть к нему уважение. Будь я россиянином, поддерживал бы всё, что происходит в России», — цитирует Нобоа «Чемпионат».

После 16 туров Российской премьер-лиги «Сочи» занимает последнее место, набрав 13 очков. Нобоа в этом сезоне провёл за южный коллектив 12 игр и отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее Нобоа назвал Сочи лучшим городом России.