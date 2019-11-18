Футболист Нобоа считает Сочи лучшим городом России
- © Владимир Федоренко
- РИА Новости
«Жил здесь в четырёх совершенно разных городах. И этот — лучший», — цитирует игрока «Чемпионат».
По его словам, ему важна не столько красота города, сколько погода. Именно по этой причине ему и нравится Сочи.
«Посмотри, какое сегодня число, а тут такое солнце! Надеюсь, игра у нас тоже улучшится и мы сможем остаться в Премьер-лиге. Мне здесь нравится, чувствую себя здесь как дома», — добавил Нобоа.
После 16 туров Российской премьер-лиги «Сочи» занимает последнее место, набрав 13 очков. Нобоа в этом сезоне провёл за южный коллектив 12 игр и отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что в случае отставки Александра Точилина претендентом на пост тренера «Сочи» станет Дмитрий Хохлов.