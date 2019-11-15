СМИ: В случае отставки Точилина претендентом на пост тренера «Сочи» станет Хохлов

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Одним из кандидатов на должность главного тренера ФК «Сочи» в случае отставки нынешнего наставника команды Александра Точилина может стать Дмитрий Хохлов.
СМИ: В случае отставки Точилина претендентом на пост тренера «Сочи» станет Хохлов
  • РИА Новости

В текущем сезоне «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея 13 очков в 16 матчах. В связи с этим главный тренер команды Александр Точилин может лишиться своей должности.

Как сообщает «Чемпионат», в случае если это произойдёт, одним из кандидатов на роль наставника команды станет Дмитрий Хохлов, в октябре 2019 года уволенный из московского «Динамо».

Ранее сообщалось, что Гончаренко дисквалифицирован на два матча за поведение в перерыве встречи с «Сочи».

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