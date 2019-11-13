Гончаренко дисквалифицирован на два матча за поведение в перерыве встречи с «Сочи»

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил о дисквалификации главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко за его высказывания в адрес арбитров матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:2).
Гончаренко дисквалифицирован на два матча за поведение в перерыве встречи с «Сочи»
  • РИА Новости

«Мы приняли во внимание извинения Гончаренко в СМИ и на заседании. Гончаренко оштрафован на два матча, из них один — реальный, один — условный», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что специалист также оштрафован на 100 тыс. рублей. Помимо этого, для него установлен испытательный срок до конца сезона.

Напомним, наставник ЦСКА в перерыве матча в жёсткой форме высказывал недовольство арбитру встречи Станиславу Васильеву.

Ранее Гончаренко назвал недопустимыми свои слова в перерыве матча с «Сочи».

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