Гончаренко дисквалифицирован на два матча за поведение в перерыве встречи с «Сочи»
- РИА Новости
«Мы приняли во внимание извинения Гончаренко в СМИ и на заседании. Гончаренко оштрафован на два матча, из них один — реальный, один — условный», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что специалист также оштрафован на 100 тыс. рублей. Помимо этого, для него установлен испытательный срок до конца сезона.
Напомним, наставник ЦСКА в перерыве матча в жёсткой форме высказывал недовольство арбитру встречи Станиславу Васильеву.
Ранее Гончаренко назвал недопустимыми свои слова в перерыве матча с «Сочи».