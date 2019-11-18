Россиянка Дьяченко вошла в топ-100 рейтинга WTA

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Опубликован обновлённый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
Россиянка Дьяченко вошла в топ-100 рейтинга WTA
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, россиянка Виталия Дьяченко после победы на турнире в Тайбэе вошла в топ-100. Теперь она располагается на 91-й строчке.

Первой ракеткой мира сезон завершила австралийка Эшли Барти. За ней расположились чешка Каролина Плишкова и японка Наоми Осака.

Лучшей из россиянок осталась Анастасия Павлюченкова, занимающая 30-е место.

Вероника Кудерметова опустилась на 39-ю позицию, а Екатерина Александрова — на 42-ю.

Что касается остальных российских теннисисток, то Светлана Кузнецова находится на 54-й строчке, Анна Блинкова — на 61-й, Дарья Касаткина — на 69-й, а Анастасия Потапова — на 94-й.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP после Итогового турнира.

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