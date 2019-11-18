Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP после Итогового турнира

Россиянин Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после Итогового турнира в Лондоне.

Обновлённый рейтинг опубликован на сайте ATP.

На минувшей неделе российский теннисист Медведев потерпел три поражения на групповом этапе Итогового турнира. После этого его обогнал в рейтинге австриец Доминик Тим.

Испанец Рафаэль Надаль завершил сезон в статусе первой ракетки мира. Вторым стал серб Новак Джокович, а замкнул тройку лучших швейцарец Роджер Федерер.

Что касается других российских игроков, то Карен Хачанов находится на 17-м месте, а Андрей Рублёв — на 22-м.

Ранее сообщалось, что греческий теннисист Циципас стал самым молодым победителем Итогового турнира АТР с 2001 года.