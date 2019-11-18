Греческий теннисист Циципас стал самым молодым победителем Итогового турнира АТР с 2001 года

Грек Стефанос Циципас стал одним из самых молодых в истории победителей Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который в различных форматах проводится с 1970 года.

Победу на Итоговом турнире — 2019 Циципас одержал в возрасте 21 года. Это шестой показатель за всё время существования соревнования и лучший с 2001 года, когда турнир выиграл 20-летний австралиец Ллейтон Хьюитт.

На данный момент победа в Итоговом турнире АТР является главным достижением в карьере Стефаноса. На соревнованиях серии «Большого шлема» грек лишь однажды доходил до полуфинала, а три предыдущих титула в профессионалах он завоевал на турнирах АТР 250 Series, не входящих в число самых престижных событий мирового тура.

Ранее сообщалось, что Циципас обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима в финале Итогового турнира АТР.