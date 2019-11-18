Бутырская прокомментировала оценки Трусовой за компоненты

Бывшая фигуристка Мария Бутырская прокомментировала оценки Александры Трусовой за компоненты, которые она получала на этапах Гран-при в этом сезоне.

«Всегда так было, что умение владеть коньком и представлять свою программу оценивается по заслугам. Нужно пройти определённую карьерную лестницу, потихонечку вскарабкиваться на неё, доказывать, что ты не просто так в фигурном катании и занимаешь первые места. Это субъективный вид спорта, и вторую оценку надо заслужить. Это Саша и делает от старта к старту. Она не получает больше, чем Евгения Медведева и Алина Загитова, но это пока что. Она ещё будет совмещать свои четверные прыжки с настоящим женским катанием и будет получать за него десятки. Трусовой только 15 лет, и нужно подождать, строго судить её не надо. У неё всё и так отлично», — заявила Бутырская в интервью RT.

Ранее Бутырская прокомментировала падение Александры Трусовой с четверного сальхова на этапе Гран-при в России.