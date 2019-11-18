Бутырская: у Трусовой есть запас, который позволяет не бояться упасть с четверного сальхова

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала падение Александры Трусовой с четверного сальхова на этапе Гран-при в России.

«В данный момент Трусова нарабатывает этот прыжок, который в будущем может ей очень сильно помочь. У неё есть запас, который позволяет не бояться упасть с этого элемента. Видимо, сальхов пока ещё не очень стабильно получается, но она хочет его натренировать так, чтобы показывать в программе, чтобы другие соперницы даже близко не могли подойти к ней. У Трусовой опытная бригада тренеров, которая всё рассчитала математически и определила, что падение не мешает фигуристке выигрывать, но, когда она напрыгает сальхов и исполнит на соревнованиях, он станет большим бонусом», — сказала Бутырская в интервью RT.

Ранее бывшая фигуристка Мария Бутырская оценила перспективы Евгении Медведевой на чемпионате России.