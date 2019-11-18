Бутырская: у Трусовой есть запас, который позволяет не бояться упасть с четверного сальхова

Короткая ссылка
Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала падение Александры Трусовой с четверного сальхова на этапе Гран-при в России.
Бутырская: у Трусовой есть запас, который позволяет не бояться упасть с четверного сальхова
  • Александра Трусова
  • © Александр Вильф/РИА Новости

«В данный момент Трусова нарабатывает этот прыжок, который в будущем может ей очень сильно помочь. У неё есть запас, который позволяет не бояться упасть с этого элемента. Видимо, сальхов пока ещё не очень стабильно получается, но она хочет его натренировать так, чтобы показывать в программе, чтобы другие соперницы даже близко не могли подойти к ней. У Трусовой опытная бригада тренеров, которая всё рассчитала математически и определила, что падение не мешает фигуристке выигрывать, но, когда она напрыгает сальхов и исполнит на соревнованиях, он станет большим бонусом», — сказала Бутырская в интервью RT.

Ранее бывшая фигуристка Мария Бутырская оценила перспективы Евгении Медведевой на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить