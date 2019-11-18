Бутырская: Медведевой будет очень сложно на чемпионате страны

Бывшая фигуристка Мария Бутырская оценила перспективы Евгении Медведевой на чемпионате России, который пройдёт с 24 по 29 декабря в Красноярске.

«Ей будет очень сложно на чемпионате страны даже с таким катанием, которое было на этапе Гран-при. Я очень хорошо отношусь к Жене, была действительно за неё рада, но с девочками — Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Алёной Косторной — будет очень трудно бороться. У них просто большой запас прочности, могут что-то сорвать или не доделать, но оценка будет выше, чем у Жени. Всё равно надо бороться, потому что всякое бывает, кто-то может заболеть, предсказывать ничего нельзя. Но сложно будет», — сказала Бутырская в интервью RT.

Ранее Бутырская прокомментировала выступление Медведевой на этапе Гран-при в Москве, на котором она заняла второе место.