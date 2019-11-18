Бутырская: Медведева впервые после Олимпиады выступила так, как от неё ждали

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала выступление Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве, на котором она заняла второе место.

«После Олимпийских игр это первый такой старт, на котором Женя выступила так, как мы ждали. Она полностью вошла в контакт со своим тренером Брайаном Орсером. Они друг друга понимают, идут к одной цели, она знает, чего хочет. Если в короткой программе ещё чувствовалась зажатость, особенно на двойном акселе, который Медведева периодически срывает, то в произвольной я чувствовала от прыжка к прыжку, как она получает удовольствие от своего катания. Два года все обсуждали, говорили, что Женя уже не та, но в субботу она была той фигуристкой, к которой мы привыкли», — сказала Бутырская в интервью RT.

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