Медведева рассказала, как отпразднует своё 20-летие

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как планирует отпраздновать свой 20-й день рождения.
Медведева рассказала, как отпразднует своё 20-летие
  • РИА Новости

«Была идея пойти с друзьями в ресторан или в кино, или просто погулять, или в клуб какой-нибудь сходить, но поняла, что всё это может превратиться в фотосессию, а не в день рождения. В итоге решили — снимем с подругами номер и просто проведём этот день вместе, болтая, веселясь, слушая музыку, поедая пиццу», — цитирует Медведеву ТАСС.

По словам фигуристки, она очень любит есть вредную еду. Она также отметила, что 20 ноября уже вернётся в Канаду.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.

На этапе Гран-при в Москве Медведева с личным рекордом по сумме баллов за два проката заняла второе место, уступив Александре Трусовой. 

Ранее Медведева призналась, что после ОИ-2018 её преследует страх получения травм.

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