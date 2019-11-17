Гризманн заявил, что в «Барселона» является не самым простым местом для игры в футбол

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся после перехода в новый клуб.

«Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол. Это новый клуб для меня, новая тактика. Но надо работать. Я горжусь тем, где выступаю. В меня верят, и мне нужно завоевать доверие команды, и тогда я буду готов», — заявил француз в интервью TF1.

Гризманн перешёл в «Барселону» прошлым летом. За 28-летнего нападающего мадридскому «Атлетико» заплатили €120 млн.

Ранее сообщалось, что Ракитич рассматривает переход в «Ювентус».