Гризманн заявил, что в «Барселона» является не самым простым местом для игры в футбол
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«Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол. Это новый клуб для меня, новая тактика. Но надо работать. Я горжусь тем, где выступаю. В меня верят, и мне нужно завоевать доверие команды, и тогда я буду готов», — заявил француз в интервью TF1.
Гризманн перешёл в «Барселону» прошлым летом. За 28-летнего нападающего мадридскому «Атлетико» заплатили €120 млн.
Ранее сообщалось, что Ракитич рассматривает переход в «Ювентус».