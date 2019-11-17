СМИ: Ракитич рассматривает переход в «Ювентус»

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Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассматривает туринский «Ювентус» в качестве варианта продолжения карьеры.
СМИ: Ракитич рассматривает переход в «Ювентус»
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport.es, Ракитича привлекает вариант с переходом в «Ювентус» из-за его убедительного проекта. Однако, по информации источника, туринцы смогут позволить себе приобретение хорвата только в случае продажи кого-то из уже имеющихся исполнителей средней линии.

В текущем сезоне Ракитич сыграл семь матчей ха «Барселону», однако ни в одном из них не провёл на поле все 90 минут.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от приобретения лучшего бомбардира ЛЧ за €100 млн.

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