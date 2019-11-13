СМИ: «Барселона» отказалась от приобретения лучшего бомбардира ЛЧ за €100 млн
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- globallookpress.com
Как сообщает Daily Express, каталонцы считают, что ценник на форварда явно завышен и не соответствует его трансферной стоимости.
Отмечается, что сине-гранатовые могут из-за этого перестать следить за Холанном.
В текущем сезоне Холанн забил 26 мячей в 18 матчах во всех турнирах. На данный момент он делит первое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов с нападающим хорватского «Динамо» Миславом Оршичем. У обоих игроков по семь забитых мячей.
Ранее хавбек Иван Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне».