СМИ: «Барселона» отказалась от приобретения лучшего бомбардира ЛЧ за €100 млн

Короткая ссылка
Испанский футбольный клуб «Барселона» продолжает следить за нападающим австрийского «Ред Булл Зальцбург» Эрлингом Холанном, но отказался от приобретения игрока за €100 млн.
СМИ: «Барселона» отказалась от приобретения лучшего бомбардира ЛЧ за €100 млн
  • © Fotostand / Wassmuth
  • globallookpress.com

Как сообщает Daily Express, каталонцы считают, что ценник на форварда явно завышен и не соответствует его трансферной стоимости.

Отмечается, что сине-гранатовые могут из-за этого перестать следить за Холанном.

В текущем сезоне Холанн забил 26 мячей в 18 матчах во всех турнирах. На данный момент он делит первое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов с нападающим хорватского «Динамо» Миславом Оршичем. У обоих игроков по семь забитых мячей.

Ранее хавбек Иван Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить