СМИ: «Барселона» отказалась от приобретения лучшего бомбардира ЛЧ за €100 млн

Испанский футбольный клуб «Барселона» продолжает следить за нападающим австрийского «Ред Булл Зальцбург» Эрлингом Холанном, но отказался от приобретения игрока за €100 млн.

Как сообщает Daily Express, каталонцы считают, что ценник на форварда явно завышен и не соответствует его трансферной стоимости.

Отмечается, что сине-гранатовые могут из-за этого перестать следить за Холанном.

В текущем сезоне Холанн забил 26 мячей в 18 матчах во всех турнирах. На данный момент он делит первое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов с нападающим хорватского «Динамо» Миславом Оршичем. У обоих игроков по семь забитых мячей.

Ранее хавбек Иван Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне».