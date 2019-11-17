Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Торонто» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 6:1.

В составе хозяев дубль оформил Доминик Кагун и по разу отличились Джейк Гюнцель, Евгений Малкин, Джаред Макканн и Брайан Раст. У канадского коллектива единственную шайбу забросил Джейсон Спецца.

Малкин также отметился результативной передачей, набрав, таким образом, два очка.

Для «Мэйпл Лифс» это поражение стало пятым подряд.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Торонто» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Флорида Пантерз» в НХЛ, несмотря на два очка Артемия Панарина.