Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Торонто» в НХЛ
Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 6:1.
В составе хозяев дубль оформил Доминик Кагун и по разу отличились Джейк Гюнцель, Евгений Малкин, Джаред Макканн и Брайан Раст. У канадского коллектива единственную шайбу забросил Джейсон Спецца.
Малкин также отметился результативной передачей, набрав, таким образом, два очка.
Для «Мэйпл Лифс» это поражение стало пятым подряд.
В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Торонто» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Флорида Пантерз» в НХЛ, несмотря на два очка Артемия Панарина.