«Рейнджерс» уступил «Флориде» в НХЛ, несмотря на два очка Панарина
Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе «Пантерз» дубль оформил россиянин Евгений Дадонов, и по разу отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли. У гостей шайбы забросили Райан Строум, Артемий Панарин и Тони Деанджело.
Кроме того, Панарин отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал два очка.
В следующем матче «Флорида» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Нью-Йорк» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
Ранее передача Евгения Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Бостон Брюинз» в НХЛ.