«Рейнджерс» уступил «Флориде» в НХЛ, несмотря на два очка Панарина

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«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Пантерз» дубль оформил россиянин Евгений Дадонов, и по разу отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли. У гостей шайбы забросили Райан Строум, Артемий Панарин и Тони Деанджело.

Кроме того, Панарин отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал два очка.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Нью-Йорк» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее передача Евгения Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Бостон Брюинз» в НХЛ.

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