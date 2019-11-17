Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в НХЛ
Основное время встречи, прошедшей в Бостоне, завершилось со счётом 2:2.
В составе хозяев отличились Чарли Койл и Давид Пастрняк. «Кэпиталз» ответили голами Трэвиса Бойда и Ти Джей Оши.
В серии буллитов победу гостям принёс точный бросок Якуба Враны.
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился одной результативной передачей.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Бостон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».
Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Виннипег Джетс», несмотря на 23 сейва Андрея Василевского и передачу Никиты Кучерова.