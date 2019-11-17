Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов переиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Бостоне, завершилось со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Чарли Койл и Давид Пастрняк. «Кэпиталз» ответили голами Трэвиса Бойда и Ти Джей Оши.

В серии буллитов победу гостям принёс точный бросок Якуба Враны. 

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился одной результативной передачей.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Бостон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Виннипег Джетс», несмотря на 23 сейва Андрея Василевского и передачу Никиты Кучерова.

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