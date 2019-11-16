Царукян: для меня Тактаров не является полноценным чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян заявил, что не считает Олега Тактарова первым российским чемпионом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Не считаю Тактарова за бойца. Лишь раз видел Олега в деле, но он действовал абсолютно нетехнично. Когда он выступал в UFC, промоушен был совсем другим. Во-вторых, слышал, что в главной схватке он дрался со своим другом. Потому для меня он не является полноправным чемпионом UFC», — заявил Царукян в интервью RT.

Олег Тактаров победил на турнире UFC 6 в 1995 году.

Ранее Царукян выразил готовность сразиться с Макгрегором.