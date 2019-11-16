Царукян выразил готовность сразиться с Макгрегором

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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян заявил, что не отказался бы от поединка с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Царукян выразил готовность сразиться с Макгрегором
  • © Global Look Press

«Пока меня несильно волнует следующий соперник. Кого дадут, с тем и буду драться. Сейчас мне надо одержать несколько побед подряд, а уже потом думать о битвах с сильнейшими спортсменами. Конечно, уже сейчас хотелось бы помериться силами с представителями топ-15. Если бы мне предложили бой с Конором, я бы согласился. Никто не отказался бы от шанса встретиться с Макгрегором. Это денежный бой», — сказал боец в интервью RT.

Ранее Царукян ответил, кого считает величайшим российский бойцом в истории ММА.

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