Царукян ответил, кого считает величайшим российский бойцом в истории ММА

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян считает, что действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова можно назвать величайшим российским бойцом в истории, но первопроходцем всё равно останется Фёдор Емельяненко.

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«Конечно, можно назвать Нурмагомедова лучшим российским бойцом ММА в истории. Фёдор Емельяненко навсегда останется первым великим российским бойцом, а Хабиб — вторым», — заявил Царукян в интервью RT. Ранее Царукян заявил, что к Макгрегору надо относиться как к дураку.