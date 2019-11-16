Царукян ответил, кого считает величайшим российский бойцом в истории ММА

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян считает, что действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова можно назвать величайшим российским бойцом в истории, но первопроходцем всё равно останется Фёдор Емельяненко.
Царукян ответил, кого считает величайшим российский бойцом в истории ММА
  • @khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«Конечно, можно назвать Нурмагомедова лучшим российским бойцом ММА в истории. Фёдор Емельяненко навсегда останется первым великим российским бойцом, а Хабиб — вторым», — заявил Царукян в интервью RT.

Ранее Царукян заявил, что к Макгрегору надо относиться как к дураку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить