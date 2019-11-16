Царукян: к Макгрегору надо относиться как к дураку
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«Слова Макгрегора нельзя воспринимать всерьёз, ведь он делает шоу. К нему необходимо относиться как к дураку. Сам по себе он шут. Все понимают, что он говорит это не просто так, а в надежде получить реванш. Конор надеется, что, оскорбив Дагестан, он спровоцирует Хабиба согласиться на встречу с ним», — сказал Царукян в интервью RT.
На пресс-конференции в Москве Конор Макгрегор оскорбил жителей Республики Дагестан, назвав их трусами.
Ранее Царукян назвал Фергюсона удобным соперником для Нурмагомедова.