Царукян: к Макгрегору надо относиться как к дураку

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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян рассказал о своём отношении к московской пресс-конференции экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конора Макгрегора.
Царукян: к Макгрегору надо относиться как к дураку
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«Слова Макгрегора нельзя воспринимать всерьёз, ведь он делает шоу. К нему необходимо относиться как к дураку. Сам по себе он шут. Все понимают, что он говорит это не просто так, а в надежде получить реванш. Конор надеется, что, оскорбив Дагестан, он спровоцирует Хабиба согласиться на встречу с ним», — сказал Царукян в интервью RT.

На пресс-конференции в Москве Конор Макгрегор оскорбил жителей Республики Дагестан, назвав их трусами.

Ранее Царукян назвал Фергюсона удобным соперником для Нурмагомедова.

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