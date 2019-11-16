Четырёхкратный олимпийский чемпион Диллард скончался в возрасте 96 лет

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Бывший американский легкоатлет-спринтер Харрисон Диллард умер в возрасте 96 лет.
Четырёхкратный олимпийский чемпион Диллард скончался в возрасте 96 лет
  • © Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает cleveland.com.

Диллард четыре раза завоёвывал золото на Олимпийских играх. На ОИ-1948 в Лонжоне он стал чемпионом в беге на 100 метров и выиграл эстафету на той же дистанции в составе американской сборной. На Играх 1952 года в Хельсинки он снова победил в эстафете, а также завоевал золото в беге на 100 метров с барьерами. 

Ранее сообщалось, что американская гимнастка погибла в результате падения с брусьев.

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