Американская гимнастка погибла в результате падения с брусьев
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Как сообщает пресс-служба Университета Южного Коннектикута, студенткой которого она являлась, 20-летняя спортсменка неудачно приземлилась на спину при падении и была госпитализирована, но спустя несколько дней скончалась от полученных травм.
Коулман была участницей юниорской программы США по подготовке спортсменов к Олимпийским играм.
Ранее сообщалось, что австралийский боксёр умер после удара во время спарринга.