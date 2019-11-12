Американская гимнастка погибла в результате падения с брусьев

Американская гимнастка Мелани Коулман скончалась в возрасте 20 лет после неудачного падения с брусьев во время тренировки.

Как сообщает пресс-служба Университета Южного Коннектикута, студенткой которого она являлась, 20-летняя спортсменка неудачно приземлилась на спину при падении и была госпитализирована, но спустя несколько дней скончалась от полученных травм.

Коулман была участницей юниорской программы США по подготовке спортсменов к Олимпийским играм.

Ранее сообщалось, что австралийский боксёр умер после удара во время спарринга.