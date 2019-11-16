Медведев признался, что ему тяжело видеть теннисную ракетку

Россиянин Даниил Медведев признался, что устал после Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«В моральном плане мне тяжело сейчас видеть ракетку. Нужен какой-то отдых. Последние два турнира в Париже и Лондоне я перестал понимать, что происходит на корте, куда и в какие моменты нужно играть», — цитирует Медведева «Коммерсантъ».

Теннисист подчеркнул, что в последнем матче группового этапа с Александром Зверевым практически не угадывал, куда будет подавать соперник, хотя обычно он это делает.

Медведев проиграл все свои три матча на Итоговом турнире ATP.

Ранее Медведев высказался по поводу своего возможного отказа от участия в Кубке Дэвиса в составе сборной России.