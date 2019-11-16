Медведев признался, что ему тяжело видеть теннисную ракетку

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев признался, что устал после Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Медведев признался, что ему тяжело видеть теннисную ракетку
  • © Elena Leoni/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В моральном плане мне тяжело сейчас видеть ракетку. Нужен какой-то отдых. Последние два турнира в Париже и Лондоне я перестал понимать, что происходит на корте, куда и в какие моменты нужно играть», — цитирует Медведева «Коммерсантъ».

Теннисист подчеркнул, что в последнем матче группового этапа с Александром Зверевым практически не угадывал, куда будет подавать соперник, хотя обычно он это делает.

Медведев проиграл все свои три матча на Итоговом турнире ATP.

Ранее Медведев высказался по поводу своего возможного отказа от участия в Кубке Дэвиса в составе сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить