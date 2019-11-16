Медведев не исключает, что может пропустить Кубок Дэвиса
- © Wu Gang/Xinhua
- globallookpress.com
«Сначала я должен поговорить с командой Кубка Дэвиса, которая находится там. Слишком трудной получилась концовка сезона. Обещать, что буду в Мадриде, не могу», — цитирует Медведева «Коммерсантъ».
Медведев проиграл все свои три матча на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне и покинул соревнования.
Кубок Дэвиса состоится с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. Сборная России встретится с Испанией и Хорватией.
Ранее представитель Германии Александр Зверев прокомментировал победу над Медведевым на Итоговом турнире ATP.