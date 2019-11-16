Медведев не исключает, что может пропустить Кубок Дэвиса

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Теннисист Даниил Медведев высказался по поводу своего возможного отказа от участия в Кубке Дэвиса в составе сборной России.
Медведев не исключает, что может пропустить Кубок Дэвиса
  • © Wu Gang/Xinhua
  • globallookpress.com

«Сначала я должен поговорить с командой Кубка Дэвиса, которая находится там. Слишком трудной получилась концовка сезона. Обещать, что буду в Мадриде, не могу», — цитирует Медведева «Коммерсантъ».

Медведев проиграл все свои три матча на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне и покинул соревнования.

Кубок Дэвиса состоится с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. Сборная России встретится с Испанией и Хорватией.

Ранее представитель Германии Александр Зверев прокомментировал победу над Медведевым на Итоговом турнире ATP.

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