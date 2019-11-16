Зверев прокомментировал победу над Медведевым на Итоговом турнире ATP

Представитель Германии Александр Зверев прокомментировал свою победу над россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Даниилу было нечего терять в этом матче. А мне требовалась только победа. Надо отдать ему должное. У него был невероятный сезон. Думаю, он будет ещё опаснее в следующем году», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 в пользу Зверева.

В полуфинале Зверев встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Медведев проиграл все свои три матча на Итоговом турнире и покинул соревнования.

Ранее Медведев высказался о своём неудачном выступлении на Итоговом турнире ATP.