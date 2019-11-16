Зверев прокомментировал победу над Медведевым на Итоговом турнире ATP
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«Даниилу было нечего терять в этом матче. А мне требовалась только победа. Надо отдать ему должное. У него был невероятный сезон. Думаю, он будет ещё опаснее в следующем году», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 в пользу Зверева.
В полуфинале Зверев встретится с австрийцем Домиником Тимом.
Медведев проиграл все свои три матча на Итоговом турнире и покинул соревнования.
Ранее Медведев высказался о своём неудачном выступлении на Итоговом турнире ATP.