Зверев прокомментировал победу над Медведевым на Итоговом турнире ATP

Короткая ссылка
Представитель Германии Александр Зверев прокомментировал свою победу над россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Зверев прокомментировал победу над Медведевым на Итоговом турнире ATP
  • © Han Yan/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Даниилу было нечего терять в этом матче. А мне требовалась только победа. Надо отдать ему должное. У него был невероятный сезон. Думаю, он будет ещё опаснее в следующем году», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP. 

Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 в пользу Зверева.

В полуфинале Зверев встретится с австрийцем Домиником Тимом. 

Медведев проиграл все свои три матча на Итоговом турнире и покинул соревнования.

Ранее Медведев высказался о своём неудачном выступлении на Итоговом турнире ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить