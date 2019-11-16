Медведев высказался о своём неудачном выступлении на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё неудачное выступление на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Не могу точно сказать, в чём причина. Но могу сказать, что теннис состоит из множества мелочей, многие из них зависят от нетеннисных вещей — от твоего самочувствия, настроения», — приводит слова россиянина пресс-служба турнира.

По его словам, у него была одна тяжёлая неделя вне корта перед турниром категории «Мастерс» в Париже, что могло повлиять и на результат на Итоговом турнире. При этом он отметил, что у него никогда ничего не получалось с первого раза.

«Это был тяжёлый опыт, но я всегда говорил, что для меня важнее всего испытывать что-то новое. Я впервые сыграл на Итоговом. Надеюсь, этот опыт мне поможет, если я ещё попаду на Итоговый в ближайшие годы», — добавил Медведев.

Медведев проиграл все свои три матча на Итоговом турнире и покинул соревнования.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на третье поражение Медведева на Итоговом турнире ATP.