Хачатурянц заявил, что российским арбитрам поднимут зарплату

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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что российским футбольным арбитрам планируют поднять зарплаты.

«Если честно, это основная проблема, которую мы обсуждали на судейском комитете. Многие арбитры просто нищенствуют! Иначе нельзя назвать те деньги, которые они получают, особенно в регионах. Разумеется, молодой человек, который приходит в эту профессию, должен понимать, ради чего он работает. Должна быть достойная заработная плата. Тогда появится серьёзный стимул, и мы поднимем престиж профессии», — приводит слова Хачатурянца «СЭ».

Также глава судейского комитета РФС добавил, что перед ним стоит задача омолодить судейский корпус в российском футболе.

Ранее Хачатурянц рассказал о своих задачах на посту председателя судейского комитета РФС.

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