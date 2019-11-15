Хачатурянц рассказал о своих задачах на посту председателя судейского комитета РФС

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Новый председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что считает необходимым сделать работу судей прозрачной.
Хачатурянц рассказал о своих задачах на посту председателя судейского комитета РФС
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Во-первых, я очень сильно люблю футбол. Хотелось бы изменить сложившуюся ситуацию, связанную с арбитражем. Судьи находятся под серьёзным давлением, особенно со стороны СМИ. Считаю, необходимо сделать работу судей максимально прозрачной — открытые рейтинги помогут поднять имидж данной профессии. Мне кажется, для того чтобы управлять, необходимы всё-таки менеджеры, а не судьи. Здесь нужен системный подход — то, чем мы занимались последние четыре месяца. Программа реформ была представлена лишь сегодня, но ей предшествовала очень серьёзная работа. Программа 2013—2020 годов содержит в себе много здравых мыслей. Но проблема в том, что большинство этих идей просто не были реализованы», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Новоизбранный председатель судейского комитета РФС также является гендиректором «Сбербанк Капитал».

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» поддержали реформы в судейской системе российского футбола.

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